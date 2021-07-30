Şehir içinde gördüğümüz ama çok da dikkat etmediğimiz arazözler, özellikle yangın söndürme çalışmalarında en sık kullanılan araçlara arasında yer alıyor. Alınan bilgilere göre, sadece Marmaris’teki yangını söndürme çalışmalarında 14 arazöz katıldı. Peki, Arazöz nedir, ne işe yarar?

ARAZÖZ NEDİR, NE İŞE YARAR?

Arazöz, traktör ve kamyon sınıfında bir taşıta su tankı ve sulama sistemi yerleştirilerek üretilen ve genellikle ön veya arkasında sulama düzeneği bulunan motorlu araçtır.

YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN ARAZÖZ NERELERDE KULLANILIR?

Arazöz, yol kenarlarında bulunan yeşilliklerin, çiçeklerin sulanmasında ve meydanlarla yolların temizlenmesinde de kullanılır. Gerek yol kenarlarında gerekse yol üstünde oluşan pislikleri sulama yöntemiyle temizler.

Toprak, stabilize ve bozuk satıhlı yollardaki toz oluşumunu engellemek için de sık sık kullanılır. Yapı inşaatları ve özellikle yol inşaatlarında çalışan makinelerin su teminini sağlamaya da yarar.

Arazöz araçları, toprak, stabilize ve bozuk satıhlı yollarda rahatlıkla kullanılabildiği için, özellikle orman yangınlarında yangın söndürmede en etkili araçlardan biri olarak işlev görür.