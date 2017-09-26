Arçelik: ‘Senin emeğinle, senin aşkına Türkiye’

Arçelik, “Türkiye’nin En Sevilen Markası” olmanın haklı gururunu yaşıyor. Türk tüketicisini en iyi anlayan, ilkleri ve yenilikleri sunan Arçelik, çiftçiden balıkçıya dokumacıdan cam ustasına kadar herkesin emeğine saygı duyarak, Türkiye’de her eve giren marka oldu. Arçelik en yeni teknolojiyi en iyi tasarımla harmanlayarak Türk tüketicisinin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler sunuyor. Bunu yaparken de bu topraklar için emek veren Türk halkından ilham alıyor.Türkiye’nin Ar-Ge şampiyonu, inovasyon, sürdürülebilirlik ve çevre konularında lider konumda olan Arçelik, yeni reklam filmiyle bu başarısını borçlu olduğu Türk halkına teşekkür ediyor. Marka, reklam filminde gerçek karakterlere yer vererek, Türk tüketicisine duyduğu sevgi ve saygıyı bir kere daha paylaşıyor., yeni reklam kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu topraklardan çıkıp tüm dünyayı memleketi yapan bir şirket olarak güçlerini Türk tüketicisinden aldıklarını belirtti., “Bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanında bulanan bayilerimiz, mağazalarımız ve servislerimiz aracılığıyla sektörümüzün en iyi ürün ve hizmetlerini tüketicilere ulaştırmış büyük bir yapıyız. Ev teknolojilerinin her alanında müşterilerine eşlik eden Türkiye’nin en köklü markalarından biri olarak hepsi işinde uzman, çalışkan, güvenilir bayi ve servislerimizle müşterilerimize bundan sonra da en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Başarımızın ardında, Türkiye’den aldığımız güç ve sevgi yatıyor. Biz Türk insanı ile birlikte üretiyor ve başarıyoruz. Tüketicimizle büyük gönül bağımız var. Bugün; bu ülkenin en sevilen markasıysak bunu ‘Senin emeğinle, senin aşkına Türkiye!’ diyerek ülkemizi, daha iyiye, daha ileriye taşımak için çalışmamıza borçluyuz” dedi.