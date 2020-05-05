Küçük Prens Archie Harrison Mountbatten Windsor 6 Mayıs 2019'da doğdu ve 2 ay sonra vaftiz edildi. Kraliçe Elizabeth'nin torunu olan Archie tahtta 7'inci sırada bulunuyor. Ayrıca Prens Harry ve Meghan Markle’ın ilk çocuğu. Kraliyet bebeğinin, doğum belgesinin yayınlanmasının ardından Londra'daki Portland Hastanesi'nde dünyaya geldiği ortaya çıkmıştı.

Meghan ve Harry, Archie’nin ilk doğum gününde ne yapacak?

Prens Harry ve Meghan Markle, devam eden salgın sebebiyle oğullarının ilk doğum günü için planlarını küçültmeye karar verdi. Normalde büyükanne Kraliçe ile birlikte Balmoral mülkünde birlikte vakit geçirmek için Archie'yi İskoçya'ya götürmeyi planlamışlardı. Ancak artık yüz yüze görüşme mümkün olmayacağı için Kraliçe ile sadece FaceTime görüşmesi yapacaklar. Bunun dışında doğum günü kutlaması sadece çekirdek aileyi içerecek. Archie hayvanları çok sevdiği için kutlamada hayvan temalı bir pasta olacak.



