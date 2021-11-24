Arctic Monkeys grubunun 2022’de düzenleyeceği turne de Türkiye’nin de yer alması grubun hayranları tarafından heyecanla karşılandı. Arctic Monkeys Türkiye konseri biletleri passolig üzerinden 24 Kasım Çarşamba günü satışa çıkarken, bilet fiyatları da belli oldu…

ARCTİC MONKEYS TÜRKİYE KONSERİ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU!

Ön Satış 1. Dönem - Ayakta / Early Bird 1 - Standing Price: 418,00 TL

Ön Satış 2. Dönem - Ayakta / Early Bird 2 - Standing Price: 616,00 TL

Genel Satış - Ayakta / General Admission - Standing Price: 748,00 TL

Uzak Görüş - Oturmalı / Long Distance - Seated Price: 363,00 TL

Kısıtlı Görüş - Oturmalı / Limited View - Seated Price: 275,00 TL

BİR DAKİKA İÇİNDE BİTTİ

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) gerçekleşecek Arctic Monkeys konseri için biletler satışa sunulmasının ardından 9 Ağustos ve 10 Ağustos’ta gerçekleşecek konserin biletleri yaklaşık bir dakika içinde tükendi. Biletlerinin tükenmesinin ardından yeni bir kategori daha eklendi. Yeni kategori "Genel Ayakta" adıyla 748 TL'den satışa sunuldu.

ARCTIC MONKEYS KİMDİR?

Arctic Monkeys, İngiliz indie rock müzik grubu ve müziklerinde yalnızca post-punk revival, alternative rock, ve indie rock’a bağlı kalmıyor ayrıca glam rock ve psikedelik pop ile caz içeren zengin bir sound ile hayranlarının karşısına çıkıyor.

2006'da Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, ile büyük çıkış yakalayan Arctic Monkeys, ABD’de 300 bin kopya sattı ve o albümle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Whatever People Say I Am, That's What I'm Not’ı 2007'de Favourite Worst Nightmare izledi. 2009 yılında ise ünlü grup platin plak kazandığı Humbug albümünü piyasaya sürdü.

Humbug albümünün ardından 2009 yılının tamamını dünya turnesinde ve dünyaca ünlü dev festivallerde geçiren Arctic Monkeys, turnelere kısa bir ara vererek yeni albüm için hazırlanmaya başladı. 2011 yılında Suck It and See ve ardından 2013 yılında kendilerini bambaşka bir seviyeye çıkaran AM albümü çıktı.

“R U Mine?”, ‘Do I Wanna Know?’, “Why’d You Only Call Me When You’re High”, “No. 1 Party Anthem” ve ‘Arabelle’ gibi her biri unutulmaz parçalar haline gelen AM albümü ile Arctic Monkeys, hem ticari hem de kritik bir başarıya ulaştı. İngiliz listelerinde zirveye yerleşen grup Billboard 200'de 6 numaraya çıktı. Aynı zamanda Mercury Ödülü'ne aday gösterildi ve BRIT Ödülleri'nde Yılın İngiliz Albümü ödülüne layık görüldü.

2018 yılında Tranquility Base Hotel & Casino adlı her biri dijital platformlarda milyonlarca kez şarkılardan oluşan albümlerini piyasaya süren Arctic Monkeys, albümün turnesi sırasında kaydedilen Live at the Royal Albert Hall adlı bir konser albümünü Kasım 2020'de yayınladı.

, Brit Ödülleri, Grammy Ödülleri, GAFFA Ödülleri ve Mercury Ödülleri gibi pek çok prestijli müzik ödüllerine 104 kez aday gösterilen grup 1 Mercury ve 7 Brit, olmak üzere 42 ödüle sahip.