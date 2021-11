Arctic Monkeys grubu 2019 yılından sonraki ilk canlı konser turunu 2022’de yapacak. Grubun konser vereceği ülkeler arasında Türkiye’de bulunuyor. Haberin ardından büyük heyecan yaşayan müzik severler Arctic Monkeys konseri biletlerini yoğun şekilde araştırıyor.

ARCTİC MONKEYS KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, Arctic Monkeys Türkiye konseri biletlerinin 24 Kasım 2021 tarihinde passo.com.tr adresinden satışa çıkacağı duyuruldu.

ARCTİC MONKEYS TÜRKİYE KONSERİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Passolig üzerinden satışa çıkacak Arctic Monkeys konser bileti fiyatları henüz açıklanmadı. Biletlerinin açıklanmasının ardından haberimizde bulabilirsiniz.

ARCTİC MONKEYS TÜRKİYE KONSERİ NE ZAMAN?

PSM tarafondan yapılan açıklamaya göre, Arctic Monkeys, PSM Loves Summer kapsamında 9-10 Ağustos 2022 saat 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde hayranlarının karşısına çıkacak.

ARCTIC MONKEYS KİMDİR?

Arctic Monkeys, İngiliz indie rock müzik grubu ve müziklerinde yalnızca post-punk revival, alternative rock, ve indie rock’a bağlı kalmıyor ayrıca glam rock ve psikedelik pop ile caz içeren zengin bir sound ile hayranlarının karşısına çıkıyor.

2006'da Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, ile büyük çıkış yakalayan Arctic Monkeys, ABD’de 300 bin kopya sattı ve o albümle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Whatever People Say I Am, That's What I'm Not’ı 2007'de Favourite Worst Nightmare izledi. 2009 yılında ise ünlü grup platin plak kazandığı Humbug albümünü piyasaya sürdü.

Humbug albümünün ardından 2009 yılının tamamını dünya turnesinde ve dünyaca ünlü dev festivallerde geçiren Arctic Monkeys, turnelere kısa bir ara vererek yeni albüm için hazırlanmaya başladı. 2011 yılında Suck It and See ve ardından 2013 yılında kendilerini bambaşka bir seviyeye çıkaran AM albümü çıktı.

“R U Mine?”, ‘Do I Wanna Know?’, “Why’d You Only Call Me When You’re High”, “No. 1 Party Anthem” ve ‘Arabelle’ gibi her biri unutulmaz parçalar haline gelen AM albümü ile Arctic Monkeys, hem ticari hem de kritik bir başarıya ulaştı. İngiliz listelerinde zirveye yerleşen grup Billboard 200'de 6 numaraya çıktı. Aynı zamanda Mercury Ödülü'ne aday gösterildi ve BRIT Ödülleri'nde Yılın İngiliz Albümü ödülüne layık görüldü.

2018 yılında Tranquility Base Hotel & Casino adlı her biri dijital platformlarda milyonlarca kez şarkılardan oluşan albümlerini piyasaya süren Arctic Monkeys, albümün turnesi sırasında kaydedilen Live at the Royal Albert Hall adlı bir konser albümünü Kasım 2020'de yayınladı.

, Brit Ödülleri, Grammy Ödülleri, GAFFA Ödülleri ve Mercury Ödülleri gibi pek çok prestijli müzik ödüllerine 104 kez aday gösterilen grup 1 Mercury ve 7 Brit, olmak üzere 42 ödüle sahip.

ARCTIC MONKEYS ÜYELERİ KİMLER?