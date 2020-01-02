Arda-Aslıhan Turan çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

12 Mart 2018'de nikah masasına oturan Arda Turan ile Aslıhan Doğan, 26 Ekim'de oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı. Çift şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Aslıhan Turan, 2,5 aylık hamile.

Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının sunucusu Eylem İpek Şafak’ın haberine göre; Arda-Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

İkinci bebek de erkek

Hamza Arda adında bir oğulları olan çiftin, ikinci bebekleri de erkek olacak. Mutlu haberi yakın çevreleriyle paylaşan ikili, şimdiden hazırlıklara başladı.

Aslıhan Doğan Turan geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda şu açıklamaları yapmıştı:

"İkinci bebeğimize iki aylık hamileyim. Planlı bir bebekti. Evlat, bambaşka. Arda ile aklımızı yitirmiş durumdayız. Birbirimize sürekli oğlumuzun fotoğraflarını gösteriyoruz. Arda, Hamda Arda'yı Lalipli diye seviyor. O kelime Arda'nın onu severken kullandığı bir sözcük, anlamı yok."





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