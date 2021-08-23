Futbol Arda Güler Fenerbahçe formasıyla 16 yaşında tarihe geçti

Arda Güler Fenerbahçe formasıyla 16 yaşında tarihe geçti

Futbol

Arda Güler Fenerbahçe formasıyla 16 yaşında tarihe geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenerken Zajc'ın golünde asist yapan Arda Güler, Süper Lig'de 2010-11'den bu yana asist yapan en genç futbolcu oldu

23 Ağustos 2021, Pazartesi 11:00 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında seyircisi önünde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken ikide iki yaptı. 89'dan sonra galibiyete uzanan sarı-lacivertlilerde oyuna sonradan giren futbolcular 3 puanı getirirken Arda Güler de tarihe geçti.

Sarı-lacivertliler 89. dakikada topla buluşan Arda Güler yerde kaldı ancak top Zajc'ın önüne doğru gitti. Zajc düzgün bir vuruşla skoru havalandırdı ve skor 1-0'a geldi. Opta'nın aktardığına göre Arda Güler, Opta'nın detaylı istatistik tutmaya başladığı tarih olan 2010-11'den bu yana bir Süper Lig maçında asist yapan en genç oyuncu oldu (16 yaş 178 gün).

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