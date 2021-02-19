Arda Han memleketinden ilham alıyor

Berlin de yaşayan ve aslen Trabzonlu olan şarkıcı Trabzon’da doğayla iç içe kalabileceği ve sözlerini rahatça yazabileceği bir yayla evi bakmaya başladı . Her fırsatta Trabzon'a gittiğini ve memleketini çok sevdiğini söyleyen başarılı şarkıcı “Pandemi hem kendime zaman ayırabilmem , hem de müziğe daha fazla odaklanabilmem için bana şans verdi , ben de stresten uzak rahatça söz yazmak istiyorum ve yakın zamanda bunu yerine getireceğim ‘’ dedi .