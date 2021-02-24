Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu Tarık Emir Tekin

Türkmen, bu hafta Kanal D'nin başarılı dizisi Sadakatsiz'in yakışıklı oyuncusu Taro Emir Tekin'i konuk ediyor. Taro Emir Tekin, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Peynirli Tavuk Köfte ve Rüzgar Gülü" yapmaya çalışacak.





Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile Pazar günü saat 12.00’da Kanal D’de!