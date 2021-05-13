Arda Turan: Birbirimize karşı tutkumuz devam ediyor

Aslıhan Doğan Turan eşi Arda Turan’ı Youtube kanalına konuk etti. “Evliliğimizi dinamik tutan nedir?” diye sordu. Arda Turan ise “İkimiz de eğlenceliyiz, yaşamayı seviyoruz. Güçlü karaktersin. Baskınsın. Birbirimize karşı tutkumuz devam ediyor. Çocuklarımıza bağlıyız. Farklı kültürlerde yetişsek de örf adet bilen bir kızsın” cevabını verdi.

DUYGULANDIRAN HAREKET

Arda Turan eşinin anne babasına gösterdiği saygıya teşekkür edip “Annemim bel fıtığı ameliyatından sonra ayakkabılarını giydirmen beni çok duygulandırdı. Evlilik bazen paylaşma, sıkıntıları göğüslemeyi gerektiriyor” dedi. Merhametli, örf ve adetlere bağlı olduğunun altını çizen Arda Turan baba olduktan sonra sakinleştiğini, alttan almaya başladığını belirtti.





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