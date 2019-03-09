Arda Turan: En önemlisi şampiyonluk

Fenerbahçe ile zor bir maça çıktıklarına vurgu yapan Turan, "Fenerbahçe hangi şartta olursa olsun Türkiye’deki en büyük camialardan bir tanesi. Bugün de kendi ismine yakışır şekilde oyun oynadılar. Onlar da iyi oyun oynadı, biz de oynadık. Biz bir plana sadık kaldık ve maçın ilk yarısının büyük bölümünü forse ettik. "

"BASİT BİR HATA YAPTIK, PLANLAR DEĞİŞTİ"

"Maçı önde götürürken basit bir hata yaptık ve planlar değişti. İkinci golü bulunca büyük bir avantajın sahibi olduk. Karşınızda Türkiye’nin en büyük camiası Galatasaray var. Biz haddimizi bilerek gün gün sahanın içine odaklanarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Fenerbahçe’ye geçmiş olsun diyorum. Bu durumdan kurtulacaklardır. Hem futbolcu arkadaşlarıma, hem de taraftara geçmiş olsun diyorum. Onlar için her şey iyi olur umarım" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ KAYSERİSPOR MAÇI"

Şampiyonluk yarışı için ise yıldız futbolcu, "Karşımızdaki rakibimiz Galatasaray. Çok dikkat etmemiz lazım. Bir mağlubiyet sonra sıkışabiliriz. Hedefimiz Kayserispor maçı. O maça kadar konsantre oluyoruz. Gün gün gideceğiz" şeklinde konuştu.

"ATLETICO MADRID’DEKİ GİBİ OYNUYORUM"

Arda Turan, takımdan ve kendi performansından çok memnun olduğunu dile getirirken, "Atletico Madrid’deki gibi oynuyorum. Orada da az gol ve asistim vardı. Her geçen gün daha iyi gidecektir. Çok önemli bir savunma yapıyoruz. Herkesin aynı yerde olduğu ve herkesin çok iyi pozisyon aldığı bir hücum sistemimiz var. Bazen topa gitmek istiyorsun ama uzak kalmak zorunda kalıyorsun. Kendimden de memnunum. Ama en önemli şey şampiyonluğu kazanmak. Oyuncunun kazanması için takımın kazanması lazım. Takım kazanırsa herkes kazanır" dedi.

"RAKİPLERİMİZ ÖNEMLİ CAMİALAR"

Turan, önlerine maç maç baktıklarına değinirken, "Bursaspor’un bir defa şampiyon olması bence o seyirciyle az. Geçen gün geldiklerinde onu düşünmüştüm. Bizim seyircimiz de toparlanıyor. Biz 9 maçı yok sayar birden şampiyonluğa kitlenirsek hata yaparız. Biz gün gün gideceğiz. Karşımızda çok önemli camialar var ve en ufak bir hatayı değerlendireceklerdir. Biz sahanın içinde kalıp Kayserispor maçına konsantre olmalıyız" açıklamasını yaptı.