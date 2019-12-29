Arda Turan eşyalarını toplayıp takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın özel haberine göre Arda Turan, Başakşehir'deki takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve tesisteki eşyalarını topladı.

Okan Buruk'un yaptığı "Arda için yeni bir sayfa açmak iyi olabilir" açıklaması ve Fatih Terim'in dün yaptığı "Arda futbolu Galatasaray'da bırakmalıdır. Galatasaray çocuklarına sahip çıkar" açıklamasının ardından bu gelişmenin yaşanması Arda ile Galatasaray arasındaki bir anlaşma ihtimalini yükseltti.

Para istenmeyecek

Arda Turan, geçen pazar ailesiyle birlikte Fatih Terim'in Tarabya'daki villasında kahvaltıda bir araya gelmişti. Alınan bilgilere göre Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak Arda Turan ilk yarım sezon için kulüpten para talep etmeyecek.









8 sene aradan sonra

2011 yılında Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından Arda Turan 13 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e tranfer olmuştu. Milli futbolcu başarılı Atletico kariyerinin ardından 34 milyon Euro'ya Barcelona'ya tranfser olmuş ancak buradaki serüveni kısa sürmüştü.

Uzun süredir maç formu yok

Son 2.5 sezondur Başakşehir forması giyen Arda Turan 39 maçta forma giydive 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.