Arda Turan için sürpriz iddia! Görüşmeler başladı

Arjantinli gazeteci Marcelo Palacios, "Menajerler Arda Turan için Boca Juniors ile temasa geçti. Tecrübeli oyuncu, Boca Juniors'ta oynamak istiyor." ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunuyor.

Brezilya iddiası da gündeme gelmişti

Arda Turan için Brezilya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya'nın Globo sitesinin haberine göre Arda Turan, Brezilya ekipleri Flamengo ve Palmeiras'a önerildi. Arda Turan'ın Brezilya'ya gitmeye sıcak baktığı ve Atletico Madrid'den takım arkadaşı Filipe Luis'ten de öneri aldığı iddia edlidi. Filipe Luis, şu anda Flamengo forması giyiyor.