Magazin Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın ikinci bebek mutluluğu

Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın ikinci bebek mutluluğu

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Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın ikinci bebek mutluluğu

Futbolcu Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturmuştu. Çift bugün ikinci bebek mutluluğu yaşadı.

30 Haziran 2020, Salı 11:52 Son Güncelleme:
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Hamza Arda adında bir oğulları olan çiftin, oğulları Asil Aslan dünyaya geldi. Arda Turan, mutluluğunu sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla dile getirdi.

"Değerli Dostlarımız;

Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlıkla doğan oğlumuza kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Her özel günümüzde mutlaka bir arada olduğumuz sizlerden bu süreç için ricamız, doğum sonrasında öncelikle sizlerin sağlığı ve ardından hen kurallarının verimli şekilde uygulanabilmesi adına Asil Aslan Turan ile tanışmanızın sağlıklı günlerde olmasıdır.

Dualarınızın ve sevginizin bizim yanımızda olacağına sonsuz inancımız ile sağlıklı günlerde kavuşmayı diliyoruz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz. Aslıhan & Arda Turan"


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