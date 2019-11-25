Arda Turan İspanya'da önce Madrid'te, sonra da Barcelona'da yaşamıştı. Barcelona'ya transfer olduktan sonra özellikle "Bayrampaşa'daki ortamını Barcelona'ya taşıdı" şeklinde eleştirilen Arda için İspanya'da ilginç bir iddia geldi.

Oyuncunun İspanya'da yaşadığı ve Pique, Neymar gibi isimlerle de komşu olduğu villası nedeniyle borcu olduğu iddia edildi.

Villayı Arda'ya kiralayan ev sahibi, Arda'nın 100 bin euro kira borcu ve 300 bin euro da hasar gideri olduğunu söyledi.

Arda'ya ulaştığını fakat herhangi bir çözüm üretemediklerini söyleyen alacaklı mülk sahibi, mahkemeye başvuracağını belirtti.

Arda'nın İspanya'daki evi nasıldı?

Barcelona'nın Esplugues de Llobregat semtinde bulunan evin bin 200 metrekarelik kullanım alanı vardı. Bahçesi de dahil edilince toplamda 2 bin 500 metrekareye kadar çıkıyordu.

Arda'nın komşuları ise Lionel Messi, Luis Suarez,Andres Iniesta, Gerard Pique, Dani Alves, Adriano ve Claudio Bravo gibi isimlerdi. Kapı komşusu ise Iniesta idi. Evin aylık kirası 21 bin euro, satış değeri ise 15 milyon euro'ydu.



