Arda Turan, Kıvanç Tatlıtuğ, Gülşen ve Aslı Bekiroğlu'nun tarzları gündemde
Sosyal medya onların tarzını konuşuyor. Kimi bir mekan çıkışında, kimi AVM'de kimi konserde, kimi ise tatilde görüntülendi. Ancak asıl dikkat çeken şey gittikleri yerler değil giydikleri şeylerdi. İşte tarzlarıyla son dönemin en çok konuşulan isimleri... Müge Dağıstanlı/ POSTA
Bir AVM’de görüntülenen futbolcu Arda Turan’ın parlak montu Instagram aleminin dilinde! Arda eşi Aslıhan Doğan’ın hediyesi olan 5 bin TL’lik montu ve 5 bin TL’lik spor ayakkabısı için “Tarzımı Aslıhan belirliyor, bundan çok memnunum” dedi.
Arda Turan'ın 5 bin TL'lik montu ve 5 bin TL'lik spor ayakkabısı
Kıvanç Tatlıtuğ'un çok konuşulan kazağı
Madrid tatilindeki Kıvanç Tatlıtuğ’un 450 TL’lik kazağı da sosyal medyayı salladı. Kazağı, Tatlıtuğ’a eşi Başak Dizer Tatlıtuğ hediye etmiş.
Gülşen'in 20 bin TL'lik çizmesi
Gülşen’in bir konserde giydiği 20 bin TL’lik çizmeleri hâlâ konuşuluyor. Pop yıldızı tarzını eleştirenlere “Çizmeyi atacak değilim” karşılığını verdi.
Aslı Bekiroğlu ve battaniyesi
Aslı Bekiroğlu ile sevgilisi Bartu Ürkmez’in battaniye modeli hırka ve paltosu da Instagram’da yorum rekoru kırıyor.
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