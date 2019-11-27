Arda Turan, Kıvanç Tatlıtuğ, Gülşen ve Aslı Bekiroğlu'nun tarzları gündemde Sosyal medya onların tarzını konuşuyor. Kimi bir mekan çıkışında, kimi AVM'de kimi konserde, kimi ise tatilde görüntülendi. Ancak asıl dikkat çeken şey gittikleri yerler değil giydikleri şeylerdi. İşte tarzlarıyla son dönemin en çok konuşulan isimleri... Müge Dağıstanlı/ POSTA