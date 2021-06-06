Roma'da forma giyen 35 yaşındaki Edin Dzeko, tatilini Türkiye'de geçiriyor. Birkaç gün önce eşiyle İstanbul'dan hikaye paylaşan Dzeko, şimdi de Marmaris'te Arda Turan'la bir araya geldi.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan'ın geleceği belirsizliğini korurken Dzeko'nun ismi de Türk kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.











