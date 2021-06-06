Futbol Arda Turan ve Edin Dzeko Marmaris'te bir araya geldi

Arda Turan ve Edin Dzeko Marmaris'te bir araya geldi

Futbol

Arda Turan ve Edin Dzeko Marmaris'te bir araya geldi

Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan, tatilini Türkiye'de geçiren Bosna Hersekli Edin Dzeko ile beraber. Marmaris'te bir araya gelen iki oyuncunun bu buluşması transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.

06 Haziran 2021, Pazar 13:24 Son Güncelleme:
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Roma'da forma giyen 35 yaşındaki Edin Dzeko, tatilini Türkiye'de geçiriyor. Birkaç gün önce eşiyle İstanbul'dan hikaye paylaşan Dzeko, şimdi de Marmaris'te Arda Turan'la bir araya geldi.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan'ın geleceği belirsizliğini korurken Dzeko'nun ismi de Türk kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.




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