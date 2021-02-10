Futbol Arda Turan'a 2 maç ceza verildi

Arda Turan'a 2 maç ceza verildi

Futbol

Arda Turan'a 2 maç ceza verildi

PFDK kararları açıklandı ve Arda Turan'a "hakaret gerekçesiyle" 2 maç ceza verildiği duyuruldu. Arda, Fenerbahçe soyunma odasında küfürlü tezahürat yaparken Etebo'nun kamerasına yakalanmıştı.

10 Şubat 2021, Çarşamba 17:19 Son Güncelleme:
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PFDK kararları açıklandı ve Arda Turan'a "hakaret gerekçesiyle" 2 maç ceza verildiği duyuruldu. 

İşte TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN’ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.



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