Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba
Yıldız futbolcu Arda Turan, en az 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu belirtirken, Galatasaray'a olan sevgisi başta olmak üzere, gelecek hedefleriyle ilgili DHA'ya özel açıklamalar yaptı.
21 Mart 2020, Cumartesi 11:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli futbolcu, geçtiğimiz hafta Demirören Haber Ajansı'na verdiği röportajda en sevdiği yemekten en sevdiği şarkıya, Galatasaray'dan Fatih Terim'e kadar EN'lerini açıkladı. Son olarak Başakşehir'de forma giyen ancak ligin ikinci yarısında Barcelona'nın oyuncusu olarak boşta kalan Arda Turan, yaşamındaki ENleri şöyle ifade etti:
- En sevdiği yemek: Annemin taze fasulyesi
- En sevdiği şehir: Medine
- En sevdiği şarkı: Yansın İstanbul (Sezen Aksu)
- Unutamadığı goller: EURO 2008'de İsviçre ve Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid'e attığım goller.
- Unutamadığın anlar: Chelsea'ye attığım gol ve Nou Camp'daki son düdük sonrası yaşadığım şampiyonluk sevinci
- Fatih Terim: Baba
- Galatasaray: Aşk, tutku
- Barcelona: Hayal
- Atletico Madrid: Çok büyük sevgi duyuyorum, sırtımı dayadığım bir duvar gibi
- Metin Oktay Tesisleri: Ev
- EURO 2008: Başlangıç
- UltrAslan: Çok sevdiğim, dostlarımın olduğu ve üye olmasak da zaman zaman mensubu olduğumuz dünyanın en büyük taraftar oluşumu
- 66 numara: Çocuğun yola başladığı numara
- Simone: Çok büyük hoca, dünyanın en iyi hocalarında birisi
- Messi: Dünya tarihinin en büyük oyuncusu
- Burak Yılmaz: Bir dost, bir kardeş, sağlam bir arkadaş ve tarihin de en iyi oyuncularında birisi
- Aile: Sadakat
- Bayrampaşa: Her şey