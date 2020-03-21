Milli futbolcu, geçtiğimiz hafta Demirören Haber Ajansı'na verdiği röportajda en sevdiği yemekten en sevdiği şarkıya, Galatasaray'dan Fatih Terim'e kadar EN'lerini açıkladı. Son olarak Başakşehir'de forma giyen ancak ligin ikinci yarısında Barcelona'nın oyuncusu olarak boşta kalan Arda Turan, yaşamındaki ENleri şöyle ifade etti:

En sevdiği yemek: Annemin taze fasulyesi

Annemin taze fasulyesi En sevdiği şehir: Medine

Medine En sevdiği şarkı: Yansın İstanbul (Sezen Aksu)

Unutamadığı goller: EURO 2008'de İsviçre ve Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid'e attığım goller.

EURO 2008'de İsviçre ve Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid'e attığım goller. Unutamadığın anlar: Chelsea'ye attığım gol ve Nou Camp'daki son düdük sonrası yaşadığım şampiyonluk sevinci

Chelsea'ye attığım gol ve Nou Camp'daki son düdük sonrası yaşadığım şampiyonluk sevinci Fatih Terim: Baba

Baba Galatasaray: Aşk, tutku

Aşk, tutku Barcelona : Hayal

: Hayal Atletico Madrid : Çok büyük sevgi duyuyorum, sırtımı dayadığım bir duvar gibi

: Çok büyük sevgi duyuyorum, sırtımı dayadığım bir duvar gibi Metin Oktay Tesisleri : Ev

: Ev EURO 2008 : Başlangıç

: Başlangıç UltrAslan : Çok sevdiğim, dostlarımın olduğu ve üye olmasak da zaman zaman mensubu olduğumuz dünyanın en büyük taraftar oluşumu

: Çok sevdiğim, dostlarımın olduğu ve üye olmasak da zaman zaman mensubu olduğumuz dünyanın en büyük taraftar oluşumu 66 numara : Çocuğun yola başladığı numara

: Çocuğun yola başladığı numara Simone : Çok büyük hoca, dünyanın en iyi hocalarında birisi

: Çok büyük hoca, dünyanın en iyi hocalarında birisi Messi : Dünya tarihinin en büyük oyuncusu

: Dünya tarihinin en büyük oyuncusu Burak Yılmaz: Bir dost, bir kardeş, sağlam bir arkadaş ve tarihin de en iyi oyuncularında birisi

Bir dost, bir kardeş, sağlam bir arkadaş ve tarihin de en iyi oyuncularında birisi Aile: Sadakat

Sadakat Bayrampaşa: Her şey