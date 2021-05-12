Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılan ve rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi sonrasında lider ile puanını eşitleyen Galatasaray'da şampiyonluk hesapları yapılıyor.

Süper Lig'in son haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray, bu karşılaşmada genel averaj için rakibine karşı farklı bir galibiyet almak zorunda...

Bu maç öncesinde dün eve dönüş yolunda sarı kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Denizli'den İstanbul'a geldikten sonra arabasıyla eve dönen Arda, anahtarını tesislerde unuttuğu için çocuklarını ve eşini uyandırmamak için arabada sabahladı.