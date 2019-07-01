Arda Turan'dan göbek açıklaması
Arda Turan, geçen hafta çıktığı Bodrum tatilinde görüntülenmiş, göbekli fotoğrafı sosyal medyada olay olmuştu
Arda Turan, Fatih Altaylı'nın da eleştirdiği fotoğrafla ilgili sessizliğini bozdu.
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuşan Arda Turan şunları söyledi:
"Fatih Altaylı’ya hak veriyorum. Tendonum yırtıldığı için iki ay botla gezdim. Şunu da belirteyim; videoda göründüğü gibi bir göbeğim yok.
'AÇIDAN DOLAYI ÖYLE ÇIKMIŞ'
Açıdan dolayı öyle çıkmış. Temmuz’da idmanlar başlıyor. 20 günde eski formuma dönerim, sorun yok."