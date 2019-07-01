Arda Turan, Fatih Altaylı'nın da eleştirdiği fotoğrafla ilgili sessizliğini bozdu.

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuşan Arda Turan şunları söyledi:

"Fatih Altaylı’ya hak veriyorum. Tendonum yırtıldığı için iki ay botla gezdim. Şunu da belirteyim; videoda göründüğü gibi bir göbeğim yok.

'AÇIDAN DOLAYI ÖYLE ÇIKMIŞ'

Açıdan dolayı öyle çıkmış. Temmuz’da idmanlar başlıyor. 20 günde eski formuma dönerim, sorun yok."