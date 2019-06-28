D Maris Hotel'de ailesiyle keyif çatan 32 yaşındaki futbolcu, önceki gün aynı otelde konaklayan dostlarıyla bir araya geldi.

Arda Turan; Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Volkan Demirel ile ayak tenisi oynarken çekilen videosunu Instagram'da paylaştı. Bunun üzerine sosyal medyada esprili yorumlar havada uçuştu.

ESPRİ MALZEMESİ!

Yıldız futbolcunun formsuz hali, takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Arda Turan'ın sezon biter bitmez göbek yapmasına "Arda, bu ne hız!" yorumu geldi. Pek çok muzip sosyal medya kullanıcısı da esprili yorumlarla Arda'nın göbeğini diline doladı.

'KARİZMASI ÇİZİLDİ'

-"Arda'nın göbeği bağımsızlığını ilan etmiş."

- "Arda Turan'dan göbek şov."

-"O göbek anca Survivor'da erir."

- "Arda, göbek değil; bildiğin yazlığına balkon yapmış."

- "Günde çift idman bile yapsa o göbek erimez arkadaş…"

-"Karizması çizildi"