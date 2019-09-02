Başakşehir kulübünün resmi sitesinde yaptığı açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitmiştir.

Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan’ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim Kurulu Başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti."

Buna göre Arda Turan, Başakşehir'den yıllık 2 milyon euro kazanacak. Oyuncunun Başakşehir'le olan sözleşmesi ise 2019-2020 sezonunda sona eriyor.