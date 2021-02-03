Galatasaray'ın yeni forveti Mısırlı Mostafa Mohamed, ilk maçında Başakşehir ağlarını sarstı. Penaltıdan golünü atan 23 yaşındaki oyuncu, gol sevincini arkadaşlarıyla yaşadı.

Penaltıyı Mostafa Mohamed'in kullanması kararı ise genç oyuncunun hem moral bulması hem de takıma alışması açısından önemliydi.

Maç sonunda kaptan Arda Turan, Mohamed'le bir fotoğrafını paylaşarak altına Arapça "merhaba" yazdı.



