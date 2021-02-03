Arda Turan'dan Mostafa Mohamed'e Arapça 'merhaba'
Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan, saha içinin yanında saha dışında da görevlere sahip. Bunlardan biri de takım ruhunu sağlamakta teknik ekibe yardımcı olmak. Bu bağlamda yeni transferleri de takımla kaynaştırma görevi gören Arda, Mostafa Mohamed'le bir fotoğrafını paylaştı.
03 Şubat 2021, Çarşamba 10:22 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yeni forveti Mısırlı Mostafa Mohamed, ilk maçında Başakşehir ağlarını sarstı. Penaltıdan golünü atan 23 yaşındaki oyuncu, gol sevincini arkadaşlarıyla yaşadı.
Penaltıyı Mostafa Mohamed'in kullanması kararı ise genç oyuncunun hem moral bulması hem de takıma alışması açısından önemliydi.
Maç sonunda kaptan Arda Turan, Mohamed'le bir fotoğrafını paylaşarak altına Arapça "merhaba" yazdı.
https://www.instagram.com/p/CKzJaCHHj5n/
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