Futbol Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu

Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu

Futbol

Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu

Galatasaray Kulübü, yeniden kadrosuna dahil ettiği Arda Turan’a bir yıl için 4 milyon lira ödeme yapacak.

06 Ağustos 2020, Perşembe 21:57 Son Güncelleme:
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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’nin Borsa İstanbul’a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamaya göre kulüple bir sezonluk sözleşme imzalayan Arda Turan, 4 milyon lira alacak. Açıklamada, "Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde A takımın UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11’de başlaması halinde futbolcunun sözleşmesi, bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5 milyon lira sabit transfer ücreti ödenecektir." denildi. Diğer yandan tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

AA

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