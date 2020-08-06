Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’nin Borsa İstanbul’a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamaya göre kulüple bir sezonluk sözleşme imzalayan Arda Turan, 4 milyon lira alacak. Açıklamada, "Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde A takımın UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11’de başlaması halinde futbolcunun sözleşmesi, bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5 milyon lira sabit transfer ücreti ödenecektir." denildi. Diğer yandan tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

AA