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Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi

Futbol

2015 yazında Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın Katalan ekibiyle imzaladığı 5 yıllık sözleşme bugün itibarıyla resmen sona erdi. 2.5 sezondur takımda istenmeyen Arda, önce Başakşehir'e kiralanmış, ardından Süper Lig ekibiyle de yollarını ayırmıştı.

30 Haziran 2020, Salı 11:09 Son Güncelleme:
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2015 yılında gittiği Barça'da bir süre oynadıktan sonra gözden düşen Arda Turan'ın sözleşmesi sona erdi. Arda'nın sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla son bulurken, yıldız isim serbest kaldı ve serbest oyuncu statüsüne geçti.

Barça kariyeri resmen sona eren Arda Turan 2.5 yıllık Barcelona kariyerinde toplam 55 resmi maça çıkarken, 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

2018'in ocak ayında kiralık olarak geldiği Başakşehir'de bekleneni veremeyen 33 yaşındaki futbolcu, 2020'nin ocak ayında turuncu-lacivertli ekipten ayrılmıştı.


Başakşehir'den ayrıldıktan sonra 6 aydır futbola uzak kalan fakat formunu korumak için çalışmalarını sürdüren Arda Turan'ın gelecek sezon hangi takıma transfer olacağı merak konusu.

Arda Turan 33 yaşında ve 6 aydır herhangi tek başına idman yaparak yeni transfer döneminin açılmasını bekliyor.


Hürriyet Spor Arena

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