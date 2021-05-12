Süper Lig'de tarihi bir sezon yaşanıyor. Son iki haftaya lider giren Beşiktaş, Karagümrük karşısında aldığı 2-1'lik yenilginin şokunu yaşarken Fenerbahçe, Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk maçına çıkma fırsatını yitirdi.

Gecenin bu flaş skorları en fazla Galatasaray'a yaradı. Sarı kırmızılılar Denizlispor'u 4-1'le geçince hem Beşiktaş ile puanları eşitledi, hem de ikili averajı makul seviyeye getirdi.

ARDA'NIN GOLÜ ŞAMPİYONLUĞU GETİREBİLİR

Galatasaray'ın ikili averajı Beşiktaş ile eşitlemesinde Arda Turan'ın geçen hafta attığı gol çok daha önemli hale geldi.

TT Stadı'da Beşiktaş'ı 3-1 yenen Galatasaray, bu sonuçla beraber Beşiktaş ile ikili averajını sıfırladı. Arda Turan'ın attığı gol sonrası ikili averajın eşitlenmesiyle Beşiktaş ile Galatasaray'ın son haftada puanın eşitlenmesi durumunda genel averaja bakılacak.

İKİLİ AVERAJ HESABI

Düğümün çözüleceği cumartesi günü tarihte görülmemiş averaj hesaplarına sahne olacak. Galatasaray kendi evinde yeni Malatyaspor ile oynayacak. Beşiktaş ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Eğer iki takım da ligi aynı puanla bitirirse, önce kendi aralarında yaptıkları maçların sonuçlarına bakılacak. Yani ikili averajda da tıpkı puanlarda olduğu gibi eşitlik var. Galatasaray’ın Beşiktaş’ı geçip şampiyon olabilmesi için gelecek hafta averajını siyah beyazlılardan daha iyi duruma getirmesi gerekiyor. Yani Beşiktaş 1-0 kazanırsa Galatasaray’ın 4-0 kazanması gerekiyor.

ARDA'DAN MUTLUSU YOK

Galatasaray kaptanı Arda Turan, 4-1 kazandıkları Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Arda, maç öncesi Fatih Terim ile yaptığı konuşmayı da açıkladı.

Arda'nın o sözleri;

Maçtan önce sahaya çıktığımızda Fatih hocaya 'Hava ne güzel hocam, tam bizlik. Mayıs ayındayız ama biraz geç kaldık' dedim. 'Sen merak etme. İkisi de kaybederler.' dedi.

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