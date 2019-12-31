Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpmesi ve sonrasında yapılan açıklamalar transfer iddialarını güçlendirdi. Sosyal medya hesabından 'Medipol Başakşehir Football Player' yazısını da silen Arda'nın eski takımına dönüşüne kesin gözüyle bakılırken, konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başakşehir'li Arda Turan'ın, sarı-kırmızılı takımla 1.5 yıllık anlaştığı bilgisi kulislerde yayılmıştı.

Arkadaşlarıyla vedalaştı

Başakşehir ile artık idmanlara çıkmayan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Arda Turan'dan da flaş bir hareket geldi.

32 yaşındaki futbolcu Başakşehir'in Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi takım arkadaşları, teknik heyet ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştığı öğrenildi.

66 numaralı formayı giyecek

32 yaşındaki oyuncu futbolu sarı-kırmızılılarda bırakmak isterken, sosyal medyadaki tepkilerden etkilenen yönetim görüşmeyi yılbaşı sonrası yapacağı öğrenilirken, Arda Turan'ın 66 numaralı formayı terleteceği öğrenildi.

G.Saray'dan ayrılmadan önce 10 numarayı giyen Arda, A takıma ilk çıktığı dönemde giydiği 66 numara ile sahaya çıkarak yeniden taraftara ilk yıllarındaki Arda olduğunu gösterecek.

Arda Turan, geçen pazar ailesiyle birlikte Fatih Terim'in Tarabya'daki villasında kahvaltıda bir araya gelmişti.

Alınan bilgilere göre Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak Arda Turan ilk yarım sezon için kulüpten para talep etmeyecek.

(Sabah)

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