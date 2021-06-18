Magazin Arda Türkmen, Aşkın Tarifi'ne konuk oluyor

Arda Türkmen, Aşkın Tarifi'ne konuk oluyor

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Arda Türkmen, Aşkın Tarifi'ne konuk oluyor

Kanal D’nin beğenilerek izlenen dizisi Aşkın Tarifi’nin pazartesi yayınlanacak 3’üncü bölümüne usta şef Arda Türkmen konuk oluyor.

18 Haziran 2021, Cuma 16:16 Son Güncelleme:
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Mutfaktaki başarısı yurt dışına taşan Türkmen, bu kez yemek programı ile değil Aşkın Tarifi dizisi ile izleyici karşısında olacak. Çekimler sırasında sette alkış alan usta şefin oyunculuk performansını izleyicinin nasıl karşılayacağı ise merak konusu. Aşkın Tarifi’ne daha önce de şef Eyüp Kemal Sevinç konuk oyuncu olmuştu.  

AŞKIN TARİFİ KONUSU

Aşkın Tarifi; Gaziantepli Fırat şefin, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a ders vermek isterken, gerçek aşk ile buluşmasını konu alıyor. Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş otururken, projenin yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı yapıyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor. Aşkın Tarifi’nin pazartesi günü ekrana gelecek 3’üncü bölümünde usta şef Arda Türkmen konuk olacak. 


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