Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler evlendi

Şef Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, bugün Beşiktaş’ta bulunan bir otelde nikah masasına oturdu. Yurt dışında balayı yapmak isteyen Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, hem koronavirüs vakaları hem de iş yoğunlukları nedeniyle balayına gitmeyecekler.

Ünlü şef, Bodrum tatilindeki akşam yemeğinde, cebinden çıkardığı tek taş yüzükle hayatlarını birleştirecek o soruyu sormuş, "evet" cevabını almıştı.