Magazin Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler evlendi

Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler evlendi

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Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler evlendi

Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, uzun süredir şef Arda Türkmen ile düğün hazırlığı yapıyordu. Her defasında, düğün için koşturduklarını söyleyen Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, bu akşam evlendi.

22 Eylül 2021, Çarşamba 20:39 Son Güncelleme:
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Şef Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, bugün Beşiktaş’ta bulunan bir otelde nikah masasına oturdu. Yurt dışında balayı yapmak isteyen Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, hem koronavirüs vakaları hem de iş yoğunlukları nedeniyle balayına gitmeyecekler.

Ünlü şef, Bodrum tatilindeki akşam yemeğinde, cebinden çıkardığı tek taş yüzükle hayatlarını birleştirecek o soruyu sormuş, "evet" cevabını almıştı.

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