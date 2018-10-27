Arda Türkmen: İnsanın kalbine giden yol mideden geçer

Arda’nın Mutfağı artık Kanal D’de…

Evet. Arda’nın Mutfağı’nda bilgi vermeye, güzel yemek tarifleri çıkarmaya ve basit malzemelerle sıra dışı sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Kanal D’ye geçince kanalın gücü ile bizim gücümüz birleşmiş oldu. Mutluyuz, iyi gidiyor.

Sizce Türk mutfağını yeterince pazarlayabiliyor muyuz?

500 yıllık bir geleneğimiz var. Yemek hayatımızın her alanında.

Orta Avrupa’dan, Kuzey Afrika’ya kadar uzanan bir coğrafyaya konumlanmışız. Böreği de, kebabı da, tencere yemeği de var. Ama bunu pazarlama konusunda basiretimiz bağlanıyor herhalde. Keşke pazarlayıp milli bir politika haline getirsek. Yıllarca yurt dışından gelen rock starların yemeklerini yaptım. “Türk yemeğini sevmem” diyen olmadı.

Mutfakta kadınlar mı daha iyidir, erkekler mi?

Evde kadınlar kesinlikle daha iyi. Endüstriyel mutfaklarda erkekler daha başarılı çünkü endüstriyel mutfaklarda haftada altı gün çalışılır. Erkekler fiziksel olarak daha dirençli ve dolayısıyla bu mutfaklarda daha fazla varlar.

“Erkeğin kalbine giden yol mideden geçer” diye bir deyim var. Kadın için de geçerli mi sizce?

Bence insanın kalbine giden yol mideden geçer. Hoşlandığınız kişinin size güzel bir sofra hazırlaması son derece etkileyici bir şey. Doğru yatırım mideye yapılan yatırımdır.

ŞEFİN DEDİĞİ YAPILIR LAFI SORGULANMAZ

Son yıllarda yediklerimize güvenemiyoruz. Siz ne öneriyorsunuz?

Türkiye’de artık doğal tarım ürünleri çok. Ben organik ürünlere hiç inanmıyorum. Bir ürünün organik olabilmesi için doğal yollarla, insandan uzak bir şekilde üretilmesi lazım. Yediğimiz sebze ve meyvelerin hepsi ekilen, yetiştirilen ürünler. Yani o sebze orada kendi kendine çıkmış değil. Önemli olan yetiştirme sırasında kullanılan gübreleme ve ilaçlamanın gıdaya uygun olup olmaması. Bu biraz bilinçli tüketimle alakalı.

Siz doğru beslenmek için ne yapıyorsunuz?

Her şeyi kendimiz yapıyoruz.

Son yıllarda yemek programları arttı. Ama çoğunda şefler çok sert...

Önce şuna açıklık getirelim. Profesyonel mutfaklar çok ciddi yerlerdir. Şefin dediği yapılır, lafı sorgulanmaz. Şef bunu güzellikle de söyleyebilir, bağırarak da. Biz de televizyonun bize verdiği imkânlarla güzel içerikler çıkarmaya çalışıyoruz.

‘Omuz Omuza’ Kanal D’de de olacak galiba. Doğru mu?

Evet. Kasım’da başlayacağız ona. Ünlü bir sima ile mutfağa girip sırt sırta duruyoruz. Önümüzde bire bir aynı malzemeler oluyor. Ama o beni görmüyor. Ve o malzemeleri kullanarak bir yemek yapıyorum. Yaptığım yemeğin detaylarını yüksek sesle anlatıyorum. O da sadece beni dinleyerek benim yaptığım yemeğin aynısını yapmaya çalışıyor. Ortaya çok eğlenceli görüntüler çıkıyor. (Gülüyor)

Alev Gürsoy Cimin

Fotoğraflar: Şafak Güven



