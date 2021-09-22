Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler ne zaman evleniyor?

Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, uzun süredir şef Arda Türkmen ile düğün hazırlığı yapıyordu. Her defasında, düğün için koşturduklarını söyleyen Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, bu akşam mutluluğa, “Evet” demeye hazırlanıyor. Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğünü Beşiktaş’ta bulunan bir otelde gerçekleşecek. Yaklaşık olarak Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününe 200 konuk katılacak.

ARDA TÜRKMEN VE MELODİ ELBİRLİLER BALAYINI ERTELEDİ

Yurt dışında balayı yapmak isteyen Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, hem koronavirüs vakaları hem de iş yoğunlukları nedeniyle balayına gitmeyecekler.



