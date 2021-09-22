Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler ne zaman evleniyor?
Şef Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, bugün Beşiktaş’ta bulunan bir otelde dünyaevine girecek. Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, uzun süredir düğün hazırlıkları yapıyordu. Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in mutlu gününe yaklaşık olarak 200 davetli katılacak.
22 Eylül 2021, Çarşamba 10:33 Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, uzun süredir şef Arda Türkmen ile düğün hazırlığı yapıyordu. Her defasında, düğün için koşturduklarını söyleyen Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, bu akşam mutluluğa, “Evet” demeye hazırlanıyor. Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğünü Beşiktaş’ta bulunan bir otelde gerçekleşecek. Yaklaşık olarak Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününe 200 konuk katılacak.
ARDA TÜRKMEN VE MELODİ ELBİRLİLER BALAYINI ERTELEDİ
Yurt dışında balayı yapmak isteyen Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, hem koronavirüs vakaları hem de iş yoğunlukları nedeniyle balayına gitmeyecekler.