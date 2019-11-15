Beş haftalık hamile olan Aslıhan Doğan Turan geçen akşam Arda ile Bebek’teydi. Fotoğraflarını çeken muhabirlere “Ne soracağınızı biliyorum. Haberin erken duyulması pek hoşumuza gitmedi açıkçası. 2-3 ay geçseydi, daha uygun olurdu” diyen Arda Turan, nazardan korktuklarını söyledi:

“Dua eden, tebrik eden herkese teşekkür ederiz ama nazardan çekindiğimiz ortadadır.”

'İkinci çocuğun heyecanı daha bir başka oldu'

Futbolcu, “Müjdeli haberi nasıl aldınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Aslıhan söyledi. Doktora gittik, doğru olduğunu duyunca mutlu olduk. Ama siz de bizimle aynı anda öğrendiniz. İlk çocuğumun heyecanı başkaydı, bununki daha bir başka oldu.”

Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan, oğulları Hamza Arda’yı geçen yılın ekim ayında kucaklarına almıştı.





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