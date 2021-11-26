Türkiye Ardahan sis altında kaldı

Ardahan sis altında kaldı

Türkiye

Ardahan sis altında kaldı

Ardahan sis içinde kaldı. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

26 Kasım 2021, Cuma 23:43 Son Güncelleme:
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Ardahan genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında akşam saatlerinde oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde etkili olan siste görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü.

Şehir merkezi, tarihi Halilefendi köprüsü ve şehrin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesine sebep oldu. Şehrin bazı yerlerini ise tamamen kaplayan sis nedeni ile seyir halinde olan araçlar zaman zaman yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.

İHA

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