Ardahan Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı yayınlandı!

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü 13 öğretim görevlisi alıyor. Başvurular 8 Haziran’da sona eriyor. İşte Ardahan Üniversitesi öğretim görevlisi başvuru şartları…

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Posof Meslek Yüksekokulu, Çıldır Meslek Yüksekokulu’na öğretim görevlisi alıyor.

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GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48. inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

ÖZEL ŞARTLAR

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.