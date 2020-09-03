Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı
Ardahan'ın Hanak ilçesinde bir köy, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
03 Eylül 2020, Perşembe 00:09 Son Güncelleme:
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Börk köyünde Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede, hastayla temaslı bazı kişilerin bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine köyde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 14 gün karantina uygulaması başlatıldı. Köyün giriş çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri ise köyde filyasyon çalışması başlattı.
ARDAHAN (İHA)