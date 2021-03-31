Türkiye Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Türkiye

Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Ardahan'ın Göle ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

31 Mart 2021, Çarşamba 08:58 Son Güncelleme:
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İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Okçu ve Karlıyazı köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi. 10 günlük karantina kararının ardından giriş ve çıkışları kapatılan köylerde, sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı.

Deniz BAŞLI / ARDAHAN, (DHA)

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