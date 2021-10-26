Türkiye Ardahan'da teröristlerin kullandığı içi dolu sığınak imha edildi

Ardahan'da teröristlerin kullandığı içi dolu sığınak imha edildi

Türkiye

Ardahan'da teröristlerin kullandığı içi dolu sığınak imha edildi

Ardahan'ın Göle ilçesi kırsalında düzenlenen terör operasyonunda, güvenlik güçleri, içi malzeme dolu olan sığınağı kullanılamaz hale getirdi.

26 Ekim 2021, Salı 10:58 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin içerde ve dışarda terör ile mücadelesi devam ediyor.

Ardahan Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Göle ilçesi kırsalında 22-23 Ekim'de, 'Eren-15' ve 'Şehit Jandarma Onbaşı Vedat Gülder' adı verilen operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyona, 2 jandarma asayiş komando timi, 1 polis özel harekat timi, 1 patlayıcı madde imha timi ve 2 jandarma asayiş timi katıldı.

'Ara, bul, yok et' prensibiyle düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta; mutfak, giyim, inşaat, sağlık ve gıda malzemesi ile fener, pil, örgütsel doküman ve görseller ele geçirildi.

Sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler de olay yerinde imha edildi.

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