Ardahanlı kızlar Çin'de ilk 10'a girdi

Ayşenur Uslu ile Hayriye Tuana Açıkyıldız, İstanbul’da mayıs ayında yapılan robotik yarışması ‘2018 MakeX Türkiye Şampiyonası’nda ‘Robothan’ projesiyle Türkiye birincisi seçilmişti.

11 Aralık 2018, Salı 08:30
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Ardahanlı kızlar Çin'de ilk 10'a girdi

Ardahanlı öğrenciler Çin’de 6-9 Aralık tarihleri arasında yapılan ‘MakeX Robotik’ yarışmasında Türkiye’yi temsil etti. 20 Şubat Ortaokulu öğrencisi Uslu ile TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Açıkyıldız ‘Mavi Gezegen’ projesi ile Çin’de 350 takım arasında ilk 10’a girmeyi başardı.

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