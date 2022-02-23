Kültür & Sanat Ardan Özmenoğlu, 'Mimoza' heykelleri sanatseverlerle buluşuyor

Ardan Özmenoğlu, 'Mimoza' heykelleri sanatseverlerle buluşuyor

Kültür & Sanat

Ardan Özmenoğlu, 'Mimoza' heykelleri sanatseverlerle buluşuyor

Türk çağdaş sanatçı Ardan Özmenoğlu'nun ‘Mimoza’ adlı limitli edisyon heykelleri, 24 Şubat itibariyle sanatseverlerle buluşacak.

23 Şubat 2022, Çarşamba 21:42 Son Güncelleme:
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Popüler kültüre ait ifade ve imgeleri kendi tarzıyla yorumlayan sanatçı Ardan Özmenoğlu tarafından sadece 50 adet üretilen Mimoza isimli eser, Trendyol Sanat üzerinden GLOBART iş birliğiyle satışa çıkıyor. 

Bu ay Ardan Özmenoğlu’nun, 10,5 x 9 x 9 cm boyutlarındaki eseri sanatçı imzalı teslim edilecek. 150’den fazla sanatçının bine yakın eserini sanatseverlerle buluşturan Trendyol Sanat, bu ay Ardan Özmenoğlu’nu ağırlıyor.

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