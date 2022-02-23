Ardan Özmenoğlu, 'Mimoza' heykelleri sanatseverlerle buluşuyor

Popüler kültüre ait ifade ve imgeleri kendi tarzıyla yorumlayan sanatçı Ardan Özmenoğlu tarafından sadece 50 adet üretilen Mimoza isimli eser, Trendyol Sanat üzerinden GLOBART iş birliğiyle satışa çıkıyor.

Bu ay Ardan Özmenoğlu’nun, 10,5 x 9 x 9 cm boyutlarındaki eseri sanatçı imzalı teslim edilecek. 150’den fazla sanatçının bine yakın eserini sanatseverlerle buluşturan Trendyol Sanat, bu ay Ardan Özmenoğlu’nu ağırlıyor.