Arda'nın Mutfağı: Pürlezzet tarifi - pürlezzet nasıl yapılır?
Arda'nın Mutfağı programının 5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlanan 106. Bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Pürlezzet" tarifi! ‘Pürlezzet tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Pürlezzet yapabilirsiniz.’
05 Haziran 2021, Cumartesi 14:58 Son Güncelleme:
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Pürlezzet tarifi
MALZEMELER
4-5 adet orta boy patates
4-5 adet patlıcan
5-6 adet domates
5-6 adet sivri biber
Köftesi için;
500 gr kıyma
1 su bardağı ekmek kırıntısı ya da panko
1 adet rendelenmiş soğan
1 adet yumurta
Tuz
Karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı kimyon
Kızartmak için;
Ayçiçek yağı
Sosu için;
1 yemek kaşığı zeytinyağı
3 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı su
Tuz
Detaylı tarif için videoyu izleyebilirsiniz.