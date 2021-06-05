Yemek Arda'nın Mutfağı: Pürlezzet tarifi - pürlezzet nasıl yapılır?

Arda'nın Mutfağı: Pürlezzet tarifi - pürlezzet nasıl yapılır?

Yemek

Arda'nın Mutfağı: Pürlezzet tarifi - pürlezzet nasıl yapılır?

Arda'nın Mutfağı programının 5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlanan 106. Bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Pürlezzet" tarifi! ‘Pürlezzet tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Pürlezzet yapabilirsiniz.’

05 Haziran 2021, Cumartesi 14:58 Son Güncelleme:
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Pürlezzet tarifi

MALZEMELER

4-5 adet orta boy patates

4-5 adet patlıcan

5-6 adet domates

5-6 adet sivri biber

Köftesi için;

500 gr kıyma

1 su bardağı ekmek kırıntısı ya da panko

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet yumurta

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

Kızartmak için;

Ayçiçek yağı

Sosu için;

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

Tuz

Detaylı tarif için videoyu izleyebilirsiniz.


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