Yemek Arda'nın Ramazan Mutfağı: Fırında Kremalı Tavuk Tarifi - Fırında Kremalı Tavuk Nasıl Yapılır?
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Arda'nın Ramazan Mutfağı: Fırında Kremalı Tavuk Tarifi - Fırında Kremalı Tavuk Nasıl Yapılır?

Yemek

Arda'nın Ramazan Mutfağı: Fırında Kremalı Tavuk Tarifi - Fırında Kremalı Tavuk Nasıl Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan 73. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Fırında Kremalı Tavuk" tarifi! ‘Fırında Kremalı Tavuk tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Fırında Kremalı Tavuk yapabilirsiniz.’

06 Mayıs 2021, Perşembe 17:12 Son Güncelleme:
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Fırında Kremalı Tavuk

MALZEMELER

Patates tabanı için;

Zeytinyağı

1-2 adet patates

Tuz Karabiber

İç harcı için;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet jülyen doğranmış soğan

10-12 adet mantar

2 diş sarımsak

6 adet kemiksiz tavuk but

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı soya sosu

1,5-2 su bardağı krema

Üzeri için;

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tarifi videomuzda!

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