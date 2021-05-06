Arda'nın Ramazan Mutfağı: Fırında Kremalı Tavuk Tarifi - Fırında Kremalı Tavuk Nasıl Yapılır?
Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan 73. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Fırında Kremalı Tavuk" tarifi! ‘Fırında Kremalı Tavuk tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Fırında Kremalı Tavuk yapabilirsiniz.’
06 Mayıs 2021, Perşembe 17:12 Son Güncelleme:
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Fırında Kremalı Tavuk
MALZEMELER
Patates tabanı için;
Zeytinyağı
1-2 adet patates
Tuz Karabiber
İç harcı için;
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet jülyen doğranmış soğan
10-12 adet mantar
2 diş sarımsak
6 adet kemiksiz tavuk but
Tuz
Karabiber
2 yemek kaşığı soya sosu
1,5-2 su bardağı krema
Üzeri için;
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Tarifi videomuzda!