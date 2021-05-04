Yemek Arda'nın Ramazan Mutfağı - İslim Kebabı Tarifi - İslim Kebabı Nasıl Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı - İslim Kebabı Tarifi - İslim Kebabı Nasıl Yapılır?

Yemek

Arda'nın Ramazan Mutfağı - İslim Kebabı Tarifi - İslim Kebabı Nasıl Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 4 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan 71. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "İslim Kebabı" tarifi! ‘İslim Kebabı tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile İslim Kebabı yapabilirsiniz.’

04 Mayıs 2021, Salı 17:16 Son Güncelleme:
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Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 4 mayıs 2021 tarihli bölümünde, sofraları şenlendiren İslim kebabı tarifi var.

MALZEMELER

4 adet büyük ya da 6 adet küçük boy bostan patlıcanı

Ayçiçek yağı

Tuz

Karabiber

Toz şeker

İç harcı için;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yemeklik doğranmış büyük boy soğan

2 diş sarımsak

500 gr kuşbaşı doğranmış kuzu ya da dana eti

2 adet küp doğranmış orta boy domates

Tuz

Karabiber

2 su bardağı su

Sos için;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 adet domates

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı su

Üzeri için;

1 adet çarliston biber

1 adet domates

TARİF İÇİN AŞAĞIDA VERMİŞ OLDUĞUMUZ VİDEO'YA TIKLAYABİLİRSİNİZ

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