Yemek Arda'nın Ramazan Mutfağı: Kahveli Kek Tarifi - Kahveli Kek Nasıl Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı: Kahveli Kek Tarifi - Kahveli Kek Nasıl Yapılır?

Yemek

Arda'nın Ramazan Mutfağı: Kahveli Kek Tarifi - Kahveli Kek Nasıl Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 7 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanan 74. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Kahveli Kek" tarifi! ‘Kahveli Kek tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Kahveli Kek yapabilirsiniz.’

07 Mayıs 2021, Cuma 17:09 Son Güncelleme:
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Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 6 mayıs 2021 tarihli bölümünde, sofraları şenlendiren kahveli kek tarifi var.

Kahveli Kek

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı filtre kahve

2,5 su bardağı un

1/2 su bardağı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1/2 su bardağı beyaz çikolata


Ganaj için;

100 ml krema

1/4 su bardağı filtre kahve

1/2 su bardağı beyaz çikolata


Tarifi videomuzda!


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