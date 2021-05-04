Arda'nın Ramazan Mutfağı - Kalburabastı Tarifi - Kalburabastı Nasıl Yapılır?
Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 4 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan 71. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Kalburabastı" tarifi! ‘Kalburabastı tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Kalburabastı yapabilirsiniz.’
04 Mayıs 2021, Salı 17:26 Son Güncelleme:
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Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 4 mayıs 2021 tarihli bölümünde, sofraları şenlendiren kalburabastı tatlısı tarifi var.
Kalburabastı
MALZEMELER
3 su bardağı un
250 gr tereyağı
2 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 adet yumurta
1 su bardağı irmik
1 paket kabartma tozu
İçi için;
1 su bardağı ceviz
Şerbeti için;
2,5 su bardağı toz şeker
205 su bardağı su
1/2 adet limon suyu
Tarifi videomuzda!