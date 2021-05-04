Yemek Arda'nın Ramazan Mutfağı - Kalburabastı Tarifi - Kalburabastı Nasıl Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı - Kalburabastı Tarifi - Kalburabastı Nasıl Yapılır?

Yemek

Arda'nın Ramazan Mutfağı - Kalburabastı Tarifi - Kalburabastı Nasıl Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 4 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan 71. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Kalburabastı" tarifi! ‘Kalburabastı tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Kalburabastı yapabilirsiniz.’

04 Mayıs 2021, Salı 17:26 Son Güncelleme:
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Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 4 mayıs 2021 tarihli bölümünde, sofraları şenlendiren kalburabastı tatlısı tarifi var.

Kalburabastı

MALZEMELER

3 su bardağı un

250 gr tereyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet yumurta

1 su bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

İçi için;

1 su bardağı ceviz

Şerbeti için;

2,5 su bardağı toz şeker

205 su bardağı su

1/2 adet limon suyu

Tarifi videomuzda!

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