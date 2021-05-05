Arda'nın Ramazan Mutfağı: Kıymalı Kuru Börek Tarifi - Kıymalı Kuru Börek Nasıl Yapılır?
Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan 72. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Kıymalı Kuru Börek" tarifi! ‘Kıymalı Kuru Börek tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Kıymalı Kuru Börek yapabilirsiniz.’
05 Mayıs 2021, Çarşamba 16:45 Son Güncelleme:
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Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 5 mayıs 2021 tarihli bölümünde, sofraları şenlendiren kıymalı kuru börek tarifi var.
Kıymalı Kuru Börek
MALZEMELER
Hamuru için;
2+ 3/4 su bardağı un
Tuz
1 adet yumurta
1/4 su bardağı ayçiçek yağı
1/2 su bardağı süt
1/4 su bardağı su
Açmak için;
Buğday nişastası
125 gr tereyağı
İç harcı için;
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet kuru soğan
400 gr az yağlı kıyma
Tuz
Karabiber
1 tatlı kaşığı mahlep
2 avuç ceviz
Üzeri için;
Susam
Detaylı Tarifi videomuzda!