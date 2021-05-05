Yemek Arda'nın Ramazan Mutfağı: Kıymalı Kuru Börek Tarifi - Kıymalı Kuru Börek Nasıl Yapılır?
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Arda'nın Ramazan Mutfağı: Kıymalı Kuru Börek Tarifi - Kıymalı Kuru Börek Nasıl Yapılır?

Yemek

Arda'nın Ramazan Mutfağı: Kıymalı Kuru Börek Tarifi - Kıymalı Kuru Börek Nasıl Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan 72. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Kıymalı Kuru Börek" tarifi! ‘Kıymalı Kuru Börek tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Kıymalı Kuru Börek yapabilirsiniz.’

05 Mayıs 2021, Çarşamba 16:45 Son Güncelleme:
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Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 5 mayıs 2021 tarihli bölümünde, sofraları şenlendiren kıymalı kuru börek tarifi var.

Kıymalı Kuru Börek

MALZEMELER

Hamuru için;

2+ 3/4 su bardağı un

Tuz

1 adet yumurta

1/4 su bardağı ayçiçek yağı

1/2 su bardağı süt

1/4 su bardağı su

Açmak için;

Buğday nişastası

125 gr tereyağı

İç harcı için;

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet kuru soğan

400 gr az yağlı kıyma

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı mahlep

2 avuç ceviz

Üzeri için;

Susam

Detaylı Tarifi videomuzda!


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