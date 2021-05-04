Yemek Arda'nın Ramazan Mutfağı - Kuş Üzümlü Bulgur Pilavı Tarifi - Kuş Üzümlü Bulgur Pilavı Nasıl Yapılır?
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Arda'nın Ramazan Mutfağı - Kuş Üzümlü Bulgur Pilavı Tarifi - Kuş Üzümlü Bulgur Pilavı Nasıl Yapılır?

Yemek

Arda'nın Ramazan Mutfağı - Kuş Üzümlü Bulgur Pilavı Tarifi - Kuş Üzümlü Bulgur Pilavı Nasıl Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 4 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan 71. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Kuş Üzümlü Bulgur Pilavı" tarifi! ‘Kuş Üzümlü Bulgur Pilavı tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Kuş Üzümlü Bulgur Pilavı yapabilirsiniz.’

04 Mayıs 2021, Salı 17:22 Son Güncelleme:
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Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 4 mayıs 2021 tarihli bölümünde, sofraları şenlendiren kuş üzümlü bulgur pilavı tarifi var.

Kuş Üzümlü Bulgur Pilavı

MALZEMELER

1 su bardağı kabuksuz çiğ badem

1 adet iri yemeklik doğranmış soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı zeytinyağı

2 su bardağı pilavlık bulgur

1/2 su bardağı kuş üzümü

Tuz

Karabiber

2 dolu tutam kuru nane

4 su bardağı sıcak su

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