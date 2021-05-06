Arda'nın Ramazan Mutfağı: Patlıcanlı Pilav Tavuk Tarifi - Patlıcanlı Pilav Nasıl Yapılır?
Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan 73. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Patlıcanlı Pilav" tarifi! ‘Patlıcanlı Pilav tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Patlıcanlı Pilav yapabilirsiniz.’
06 Mayıs 2021, Perşembe 17:18 Son Güncelleme:
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Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 6 mayıs 2021 tarihli bölümünde, sofraları şenlendiren patlıcan pilavı tarifi var.
Patlıcan için;
2 adet büyük boy kemer patlıcanı
Ayçiçek yağı
Pilav için;
1/2 su bardağı zeytinyağı
1 adet rendelenmiş soğan
Tuz
Karabiber
1 çay kaşığı toz tarçın
2 tutam kuru nane
1 tatlı kaşığı yenibahar
1 adet rendelenmiş domates
1 yemek kaşığı toz şeker
2 su bardağı pirinç
3 su bardağı su
Tarifi videomuzda!