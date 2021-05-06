Yemek Arda'nın Ramazan Mutfağı: Patlıcanlı Pilav Tavuk Tarifi - Patlıcanlı Pilav Nasıl Yapılır?
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Arda'nın Ramazan Mutfağı: Patlıcanlı Pilav Tavuk Tarifi - Patlıcanlı Pilav Nasıl Yapılır?

Yemek

Arda'nın Ramazan Mutfağı: Patlıcanlı Pilav Tavuk Tarifi - Patlıcanlı Pilav Nasıl Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan 73. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Patlıcanlı Pilav" tarifi! ‘Patlıcanlı Pilav tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Patlıcanlı Pilav yapabilirsiniz.’

06 Mayıs 2021, Perşembe 17:18 Son Güncelleme:
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Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 6 mayıs 2021 tarihli bölümünde, sofraları şenlendiren patlıcan pilavı tarifi var.

Patlıcan için;

2 adet büyük boy kemer patlıcanı

Ayçiçek yağı

Pilav için;

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 adet rendelenmiş soğan

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı toz tarçın

2 tutam kuru nane

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı toz şeker

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı su

Tarifi videomuzda!

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