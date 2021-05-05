Yemek Arda'nın Ramazan Mutfağı: Prenses tatlısı tarifi - Prenses tatlısı nasıl yapılır?
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Arda'nın Ramazan Mutfağı: Prenses tatlısı tarifi - Prenses tatlısı nasıl yapılır?

Yemek

Arda'nın Ramazan Mutfağı: Prenses tatlısı tarifi - Prenses tatlısı nasıl yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan 72. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Prenses Tatlısı" tarifi! ‘Prenses Tatlısı tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Prenses Tatlısı yapabilirsiniz.’

05 Mayıs 2021, Çarşamba 16:50 Son Güncelleme:
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Prenses tatlısı tarifi

MALZEMELER


1litre süt

1,5 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

125 gr tereyağı


Üzeri için;

100 ml krema

1 su bardağı damla çikolata

Çilek reçeli

Detaylı Tarifi videomuzda!

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