Arda'nın Ramazan Mutfağı: Prenses tatlısı tarifi - Prenses tatlısı nasıl yapılır?
Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan 72. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Prenses Tatlısı" tarifi! ‘Prenses Tatlısı tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Prenses Tatlısı yapabilirsiniz.’
05 Mayıs 2021, Çarşamba 16:50 Son Güncelleme:
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Prenses tatlısı tarifi
MALZEMELER
1litre süt
1,5 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
125 gr tereyağı
Üzeri için;
100 ml krema
1 su bardağı damla çikolata
Çilek reçeli
Detaylı Tarifi videomuzda!