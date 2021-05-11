Arda'nın Ramazan Mutfağı: Supangle Tarifi - Supangle Nasıl Yapılır?
Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 11 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan 77. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Supangle" tarifi! ‘Supangle tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Supangle yapabilirsiniz.’
11 Mayıs 2021, Salı 17:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Supangle tarifi
MALZEMELER
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı buğday nişastası
2 yemek kaşığı kakao
1/2 su bardağı bitter damla çikolata
Alt taban için;
Kek, bisküvi ya da brownie
Tarifi videomuzda!